Елизавета II впервые за 60 лет надела перчатки на вручение рыцарских титулов на фоне вспышки коронавируса

Мировые лидеры начали избегать проявлений вежливости и дружелюбности из-за угрозы коронавируса COVID-19. Так, накануне СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон перестал подавать руку при приветствии. А 93-летняя королева Великобритании Елизавета II впервые за последние 60 лет вручала государственные награды в перчатках.

Букингемский дворец отказался комментировать тот факт. Что рыцарские титулы и другие почести королева накануне раздавала в удлиненных белых перчатках.

Пока Великобритания не числится среди самых зараженных коронавирусом государств – имеются данные о 51 подтвержденном случае заражения вирусом.

Обычно Елизавета II появляется на публичных мероприятиях на открытом воздухе в перчатках, но награды в таком виде она никогда не раздавала. В последний раз она вручала их в перчатках в 1954 году, когда посвящала в рыцари маршала авиации Клода Пелли.

Пожилые люди, согласно статистике, находятся в группе риска по коронавирусу – на них приходится максимальный уровень смертности. Британские СМИ отмечают, что внук королевы и будущий наследник престола принц Уильям (37) и его жена Кейт Миддлтон (38) во время текущего визита в Ирландию не надевали перчатки и вовсю жали руки тем, с кем встречались.