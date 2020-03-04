Банки предупредили о росте тарифов из-за отмены комиссии при оплате ЖКУ

Законопроект "Единой России", который запрещает банкам, платежным агентам и "Почте России" взимать с клиентов комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, может привести к снижению доступности платежей для населения, подорожанию других банковских услуг.

Об этом говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку (НСФР) на этот документ, пишет РБК.

Сообщается, что некоторые банки могут уйти с рынка приема платежей за ЖКХ, что снизит доступность услуги для населения и повлечет дальнейшую монополизацию этого сегмента, а также приведет к снижению качества услуги и увеличению очередей.

Банки-эквайеры будут вынуждены прекратить прием переводов за услуги ЖКХ с использованием карт, выпущенных другими банками.

Отмечается, что банки разработали два предложения о компенсациях затрат на проведение платежей.

Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Инициативу одобрил ЦБ.

Для законодательного запрета комиссии можно внести соответствующую поправку в Жилищный кодекс или предусмотреть несколько изменений в федеральные законы, включая закон о банках, о национальной платежной системе.