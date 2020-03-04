Заплати налоги - стань мультимиллионером. Шесть налогоплательщиков Югры получили вычет в 100 млн

В 2019 году шесть налогоплательщиков Югры получили налоговый вычет в 100 млн руб.

Заместитель губернатора Югры Николай Милькис на форуме "Большой открытый диалог" рассказал Накануне.RU о количестве компаний, получивших налоговый вычет в ушедшем году.

"В 2019 г. правом налогового вычета воспользовались шесть налогоплательщиков. Сумма - 100 млн руб. По этому году заявки можно подавать, но итог считается в конце года", - сказал Накануне.RU Милькис.