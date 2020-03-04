В Кургане пьяный водитель пнул ногой по лицу сотрудника ГИБДД

В Кургане суд заключил под стражу местного жителя, который напал на сотрудника ГИБДД.

1 марта этого года инспекторы ДПС в Кургане остановили машину, за рулем которой находился 33-летний гражданин - от него пахло спиртным и все признаки его поведения указывали на то, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Пока инспекторы в служебной машине составляли административный протокол, мужчина изловчился и пнул ногой по лицу одного из полицейских, после этого он начал оскорблять силовиков, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Установлено, что мужчина раньше не раз привлекался к уголовной ответственности, и за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения тоже.

Возбуждено уголовное дело.