Бизнес "под ключ". В Зауралье начинающим предпринимателям готовы дать кредит с низким процентом и помогать в ведении своего дела

Часто начинающий бизнесмен без опыта не знает с чего начать развитие своего дела и совершает немало ошибок, которые в дальнейшем очень сложно исправить. Для предпринимателей Зауралья работает фонд "Инвестиционное агентство Курганской области", который предлагает более 50 мер поддержки. Это и предоставление льготного займа, субсидирование лизинга, площадки для реализации проекта, содействие при оформлении земельных участков, содействие в доступе к инфраструктуре, взаимодействие с муниципальными образованиями при реализации инвестиционных проектов и тому подобное. Первый заместитель генерального директора фонда Илья Кудимов рассказал о том, как и на каких условиях бизнесмены могут получить займ для развития своего дела, передает корреспондент Накануне.RU.

Фонд микрофинансирования Курганской области предоставляет займы для предпринимателей региона. Сейчас действует линейка продуктов, которая была утверждена в конце прошлого года - сейчас она стала более доступна для малых и средних предпринимателей.

"В частности, снижены процентные ставки. Например, есть такой продукт "Мини-завод", он делится на приобретение нового оборудования и строительство. Процентная ставка по данным займам составляет 3% годовых, максимальная сумма займа - 5 млн руб., максимальный срок займа - 3 года. По подсчетам, первый платеж составит не более 12,5 тыс. руб. Сейчас развивается именно направление инвестиций - это именно вложения во внеоборотные активы для создания новых рабочих мест", - отметил Кудимов.

Еще одна продуктовая линейка - это "Своя ферма". Здесь займ предоставляется на строительство или реконструкцию, а также на расширение ферм. При этом в совокупности со строительством фермы можно приобрести и самих животных. Как отметил Кудимов, совсем недавно была рассмотрена такая сделка - овцеводческая ферма. Здесь также ставка 3%, также 5 млн руб., присутствует отсрочка по погашению основного долга до 6 месяцев - в отдельных случаях рассматривается и индивидуальный график погашения задолженности, если действующий бизнес клиента является сезонным. Это актуально как для сферы АПК, так и для сферы услуг.

"Также есть у нас программа "Спецтехника". Здесь процентная ставка 5% годовых, тоже до 5 млн руб. Есть продукт для сферы IT-технологий, тут деньги выдаются на приобретение серверов и компьютеров. Здесь отличительная особенность в том, что мы смотрим по ОКВЭДам - нужно, чтобы основной ОКВЭД был направления IT. Здесь ставка 3% годовых, даем до 5 млн руб. на 36 месяцев. И тут возможен индивидуальный подход с точки зрения погашения задолженности", - отметил Илья Кудимов.

Еще одна программа - это "Микроуслуги". Основная аудитория - представители малого и среднего предпринимательства, которые оказывают услуги. Ставка 5% годовых, 5 млн руб. на срок 36 месяцев.

Основные условия, которые применимы ко всем продуктам - это обеспеченность самого займа, то есть необходимо предоставить обеспечение в виде залога движимого и недвижимого имущества.

"Оценку мы производим собственными силами, клиенты тут не нужно обращаться в специализированные организации. Мы выезжаем на место ведение бизнеса, сами смотрим, производим осмотр бизнеса, осмотр залога и помогаем заполнять необходимые документы финансовые, анкеты. Еще основным условием является софинансирование - тут ставка небольшая - 3% годовых. Участие собственных денежных средств в нашем случае должно быть в размере 30% от приобретаемого "предмета" или от проекта, который заявлен", - рассказал Кудимов.

Бывают случаи, когда у клиента есть проблемы с заполнением финансовых документов из-за не очень качественного ведения финансового учета.

"Здесь мы клиентов записываем на курсы, которые предоставляет Центр поддержки предпринимательства. Там их учат как правильно заполнять и сдавать финансовые отчеты. Если клиент четко и в срок выполняет обязательства и рассчитывается по займу, мы в таком случае можем выдать ему очередной займ", - сказал Кудимов.

В прошлом году было выдано 39 займов, все направления - это вложения во внеоборотные активы, это именно инвестиционные проекты. Если до этого были продукты на пополнение оборотных средств, то сейчас основной уклон идет именно на инвестиционную составляющую.

"По линии пополнения оборотных средств банки же предоставляют кредиты. В рамках этих 39 займов создано 71 рабочее место - это те минимальные значения, которые есть. Эти проекты не стоят на месте, в этом году у нас уклон опять же на инвестиционную составляющую", - отметил Кудимов.

Фонд микрофинансирования работает в Курганской области в связке со всеми подразделениями, по этим направлениям предоставляется целый комплекс услуг.

"То есть клиент зашел - мы видим, что его нужно обучить, нужно предоставить площади - это индустриальные парки. Также площади предоставляются на территориях опережающего социально-экономического развития, если мы говорим про строительство производства и земельные участки. Все эти моменты мы в параллели ведем. Опять же, если нужно еще какое-то дополнительное финансирование, то мы прорабатываем с федеральными структурами. Вся инфраструктура - это определенные пазлы, то есть когда клиент приходит, нам необходимо составить такой вот конструктор для него тех мер поддержки, которые максимально эффективно повлияют на его развитие. У нас есть клиент с пятилетней программой развития, но мы уложились с ним за полтора года - это позволило приобрести новое оборудование, это 36 рабочих мест, это новый объект недвижимости, это увеличение контрактной базы практически на 100%", - отметил Илья Кудимов.

За последние два года работы фонда клиентов, которые просрочили выплаты по займам, нет. Немало клиентов, которые в начале года взяли займ, а в конце года его уже погасили.