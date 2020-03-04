Директор-депутат "отъехала". В Перми завершены проверки лицея, где жаловались на поборы и травлю

Выговор за поборы в пермском лицее №9 будет объявлен заместителю директора Ольге Байдаровой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По информации департамента образования, она исполняла обязанности руководителя образовательного учреждения до назначения на должность директора школы - депутата гордумы Ирины Горбуновой.

После информации о травле ребенка за отказ сдавать деньги городские власти провели две проверки: по линии комиссии по делам несовершеннолетних и по линии департамента образования. Изучалось, как была выстроена индивидуальная работа в психологическом плане с ребенком, есть ли место буллинга в отношении ребенка, анализ факта сбора денежных средств. Обе проверки закончились.

"Факт сбора денежных средств подтвердился. Они собирались в параллели 3-х классов (3А, 3Б, 3В, 3Г). В 3Д классе, в котором учится мальчик, деньги на учебники не собирались. В любом случае – это нарушение законодательства, поскольку учебники должны закупаться и выдаваться школой бесплатно", - прокомментировали в департаменте образования.