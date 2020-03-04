14 Сентября 2020
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Общество В России
москва аэропорт шереметьево-1 (2008) | Фото: Накануне.ru

В Госдуме спрогнозировали пик распространения коронавируса в России в апреле-мае

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил в интервью Накануне.RU, что пик распространения коронавируса в России может прийтись на апрель-май.

Вопреки официальным данным о единичных случаях заражения коронавирусом в РФ, он считает, что, вероятно, вирус уже есть в российской популяции, так как границы с Китаем полностью не закрывались. Зачастую по симптоматике люди могут переносить болезнь как обычную простуду или грипп. Наиболее же опасна она для людей старшего возраста.

"Для России все впереди, учитывая температурный режим, дело в том, что вирус при низких температурах не особо устойчив к окружающей среде", - заметил он.

"Я думаю, мы получим пик уже подтвержденного коронавируса где-то в конце апреля - начале мая", - добавил депутат в интервью Накануне.RU.

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В Госдуме спрогнозировали пик распространения коронавируса в России в апреле-мае

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Теги: коронавирус, пик коронавируса, Алексей Куринный



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