Милькис: Общий объём поставок комплектующих для нефтяных компаний оценивается в 200 млрд рублей в год

Заместитель губернатора Югры Николай Милькис на полях бизнес-форума "Большой открытый диалог" рассказал Накануне.RU, что общий объём поставок комплектующих для нефтяных компаний оценивается в 200 млрд руб./год, но пока неясно, на какую часть может претендовать малый бизнес.

"В первую очередь, речь идёт о поставках комплектующих. Всего, по нашей оценке, речь идёт о 200 млрд руб. по году. Это общий объём. На какую-то часть из него мы готовы сделать производство в Югре для замещения. Например, насосов, электрооборудования. Тут всё зависит от того, с какой целью малый бизнес придёт работать. Актуален вопрос с гидроразломом пласта. Основной эксперимент у нас в этой отрасли - Технопарк высоких технологий", - сказал Милькис.

Добавим, во время своего выступления на дискуссии "Развитие предпринимательского климата в России: лучшие практики регионов" Милькис отметил, что в округе 50 видов услуг отдано в негосударственный сектор. В разговоре с Накануне.RU чиновник отметил, что пока у него нет данных, где именно больше всего самозанятых, в налогообложении которых регион участвует с этого года.

"У нас есть статистика по самозанятым, но по отраслям мы не смогли разбить", - сказал Милькис.