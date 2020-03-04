Счетная палата указала на недостатки системы миграционного и регистрационного учета

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Универсальный миграционный центр (2017) | Фото: ГУ МВД по СО

Счетная палата указала на недостатки системы миграционного и регистрационного учета

Государственная система миграционного и регистрационного учета "Мир" не в полной мере справляется со своими задачами. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) РФ после проверки, сообщается на сайте СП.
Читайте также:

Система "Мир" должна обеспечивать эффективность паспортно-регистрационного учета в стране, но, как показала проверка, в ней есть случаи неполных и неактуальных данных по иностранным гражданам. На одного и того же гражданина, например, может содержать разная информация, отсутствовать даты выезда и т.п.

Входящая в "Мир" информационная система "Российский паспорт" содержит большое количество недостоверных сведений о недействительных паспортах. Только за первое полугодие 2019 года в нее было внесено боле 114 тыс. изменений. Между этими системами не всегда налажено взаимодействие.

Прикладное программное обеспечение "Территория" не охватывает все регионы. МВД планирует за 400 млн руб. модернизировать Государственную информсистему миграционного учета и параллельно создать Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета за 2 млрд руб. Однако это создает риски параллельной эксплуатации информационных систем с одинаковым функционалом, что потребует дополнительных расходов, считает СП.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Счетная палата указала на недостатки системы миграционного и регистрационного учета

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: счетная палата, миграционный учет, миграция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети