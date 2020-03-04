Счетная палата указала на недостатки системы миграционного и регистрационного учета

Государственная система миграционного и регистрационного учета "Мир" не в полной мере справляется со своими задачами. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) РФ после проверки, сообщается на сайте СП.

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Система "Мир" должна обеспечивать эффективность паспортно-регистрационного учета в стране, но, как показала проверка, в ней есть случаи неполных и неактуальных данных по иностранным гражданам. На одного и того же гражданина, например, может содержать разная информация, отсутствовать даты выезда и т.п.

Входящая в "Мир" информационная система "Российский паспорт" содержит большое количество недостоверных сведений о недействительных паспортах. Только за первое полугодие 2019 года в нее было внесено боле 114 тыс. изменений. Между этими системами не всегда налажено взаимодействие.

Прикладное программное обеспечение "Территория" не охватывает все регионы. МВД планирует за 400 млн руб. модернизировать Государственную информсистему миграционного учета и параллельно создать Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета за 2 млрд руб. Однако это создает риски параллельной эксплуатации информационных систем с одинаковым функционалом, что потребует дополнительных расходов, считает СП.