14 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
выбросы, УГМК-Сталь (2020) | Фото: vk.com

УГМК-Сталь объяснила, что за дым в Тюмени "коптит так, что дышать нечем"

На тюменском предприятии металлургического комплекса УГМК-Сталь рассказали, что за выбросы происходили в ночь на 26 февраля. Тогда житель города опубликовал в паблике "ЧС Тюмень" видео, на котором отчетливо видны столбы дыма, выпускаемые филиалом УГМК-Сталь, с подписью: "Металлургический завод опять дымит, поздно вечером". В комментариях тюменцы стали возмущаться, критикуя завод за выбросы опасного вещества в атмосферу и возможное отсутствие очистительных фильтров.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе металлургического комплекса УГМК-Сталь, на видеозаписи зафиксирован процесс парения от градирен водоподготовки, пар от охлаждения участка шлакоуборки, а также водяной пар от свечей отводов охлаждения кристаллизаторов МНЛЗ. В пресс-службе заявили, что в соответствии с действующим законодательством РФ предприятием на регулярной основе осуществляется производственный контроль.

"На предприятии утверждена и применяется программа производственного экологического контроля, а также программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм. Указанные программы предусматривают постоянный контроль и за качеством атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и территории жилой застройки, за соблюдением предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ на источниках выбросов, за эффективностью работы пылегазоочистных установок", - сообщили в пресс-службе.

В комментариях один из жителей Тюмени ранее заявлял, что, вероятно, "Электросталь" специально "дымит" по ночам, чтобы скрыть нарушения.

"Газоочистное оборудование электросталеплавильного цеха работает в штатном режиме, без отклонений, в соответствии с утвержденным режимом эксплуатационной работы, - сказано в официальном письме металлургического комплекса УГМК-Сталь для Накануне.RU. - Режим производства - круглосуточный, работа предприятия в дневное и ночное время по степени загруженности не отличается".

По данным пресс-службы, производственно-экологический контроль осуществляется сторонними организациями, имеющими соответствующий аттестат аккредитации, и превышений нормативов ПДВ, гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и территории жилой застройки не выявлено.

Мы также отправляли запрос в тюменское управление Роспотребнадзора, однако ведомство до сих пор никаких пояснений не предоставило.

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УГМК-Сталь объяснила, что за дым в Тюмени "коптит так, что дышать нечем"

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Теги: УГМК-Сталь, металлургический завод Электросталь, дым



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