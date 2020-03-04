Высокинский: Краснознаменная группа сохранится в прежнем виде и будет стоять на прежнем месте

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о судьбе Краснознаменной группы на Плотинке.

Напомним, памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии и без согласования с горожанами. На монументе размещался Орден Ленина, которым Екатеринбург был награжден в 1973 году за героическую борьбу с фашизмом, героический труд и вклад в научный прогресс. Сам орден был снят с постамента еще раньше - в 2009 году.

Как заявил Высокинский в программе "В центре внимания" на "Радио Екатеринбург", власти "восстанавливают Краснознаменную группу очень аккуратно и бережно".

"Сама группа будет стоять на камере, которая должна выдержать все нагрузки, а для этого надо укрепить ее перекрытия и стены. В этом году мы постараемся выполнить все работы по укреплению этой камеры, сейчас проектирование уже закончено", - поделился планами мэр, которого цитирует официальный сайт городской администрации.

По его словам, когда объект демонтировали, то срезали конструкцию не очень аккуратно и ее нужно будет отреставрировать.

"Но сама Краснознаменная группа сохранится в прежнем виде, она будет стоять на том месте, где находилась раньше. Рассчитываю, что до конца нынешнего года мы этот памятный знак восстановим", - пообещал Александр Высокинский.

Глава Екатеринбурга уже обещал вернуть монумент в этом году. Правда, еще раньше Высокинский уверял, что это будет сделано в 2019-м.