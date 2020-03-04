Дуров может охладеть к Telegram и продать его "одной из дружественных нам структур" – депутат Госдумы

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, являющийся автором нашумевшего "закона о значимых ресурсах", попытался предсказать действия Павла Дурова на ближайшее время.

В своем telegram-канале депутат высказал предположение, что основатель соцсети "ВКонтакте" может охладеть к своему детищу Telegram и увлечься каким-то новым проектом.

"Не исключаю, что в перспективе нескольких лет Дуров, начав какой-нибудь новый проект, охладеет к Телеграму и продаст его одной из дружественных нам структур. Как это уже произошло ранее с ВК. Тогда телега из концентратора оппозиции окончательно станет площадкой лоялистов. В принципе, этот процесс уже идет. И криптовалюты владельцу Телеграма уже интереснее мессенджера", - пишет Горелкин. Непонятно, правда, почему он считает, что Дуров к "ВКонтакте" охладел, ведь основатель соцсети сам признавался, что его вынудили уйти из бизнеса.