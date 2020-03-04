Тюменский "Виртуальный консультант 72" вошел в базу кейсов по применению Искусственного интеллекта

Диалоговая нейросетевая система "Виртуальный консультант 72" из Тюмени вошла в базу кейсов по применению Искусственного интеллекта, опубликовала новость ICT.Moscow. Программа по обработке телефонных обращений граждан обеспечивает повышение качества обслуживания сервисного Центра по всей Тюменской области, ежедневно принимая по 100 звонков единовременно в любое время года и суток.

Программа разработана компанией ОКАС (ООО "Объединение когнитивных ассоциативных систем") в рамках проекта "Цифровое государственное управление", который в свою очередь нацелен на эффективное взаимодействие граждан с органами региональной власти по вопросам оказания различных услуг. На данный момент "Виртуальный консультант 72" проходит тестовые период и учится распознавать человеческую речь и более полно и грамотно отвечать на вопросы граждан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области, одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулись разработчики, было освоение русского языка, а точнее, русской речи. Дело в том, что русский язык насчитывает более 300 млн различных словоформ и беря в расчет индивидуальность речи каждого из потенциальных граждан, нельзя составить один конкретный алгоритм ответов. В связи с этим, для обучения искусственного интеллекта было использовано около 1 млн обучающих примеров в вопрос-ответной форме. Более того, виртуальный консультант во время обработки звонков постоянно учится новому.

Каждый год Центр телефонного обслуживания Тюменской области обрабатывает более полумиллиона звонков в среднем. Программа искусственного интеллекта помогает снизить ежегодно увеличивающуюся нагрузку. Так, например, виртуальный консультант исключает образование очереди в ожидании ответа оператора и берет на себя значительную часть работы по консультированию граждан.

"Основной целью создания системы было повышение скорости и эффективности выполнения типовых административных процессов для улучшения качества предоставления государственных услуг. Апробация инноваций в сфере искусственного интеллекта, направленных на повышение комфортности взаимодействия с государственными органами, является неотъемлемой частью становления цифровой экономики" - рассказывает директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

"Виртуальный консультант 72" доступен и в мобильной версии в Play Market. В чате приложения граждане могут обратиться к консультанту со своей проблемой как текстовым сообщением, так и голосовым.