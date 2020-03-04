14 Сентября 2020
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китайская студентка в метро (2020) | Фото: twitter.com

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом возрастная группа

Новый коронавирус редко заражает детей и подростков – на них приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных, пишут "Известия". Об этом говорят данные статистики, подготовленной на основе анализа более чем 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19.

Российские вирусологи полагают, что тенденция связана с более крепкой иммунной системой детей. Кроме того, родители строго следят за тем, чтобы подростки соблюдали нормы гигиены.

Ранее Минздрав РФ также сообщал, что молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа. Заражению COVID-19 наиболее подвержены люди в возрасте от 30 до 79 лет.

Напомним, в ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса COVID-19 все же превосходит смертность от обычного сезонного гриппа. Так, по всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев COVID-19 привело к летальному исходу. Сезонный грипп обычно убивает меньше чем 1% инфицированных.

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Названа наименее подверженная заражению коронавирусом возрастная группа

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Теги: коронавирус, дети, подростки



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