В Черновцах протестовали против проживания в доме жены заболевшего коронавирусом

Вечером 3 марта в Черновцах местные жители собрались у подъезда, где проживает заболевший коронавирусом. Они агрессивно требовали, чтобы забрали и ее.

Напомним, вчера подтвердился первый случай заболевания коронавирусом на Украине. Заболевшего госпитализировали, еще 35 человек, контактировавших с ним, помещены на карантин. У его жены никаких признаков заболевания нет. Но местных жителей это не удовлетворило.

Местные СМИ пишут, что люди пришли к подъезду, кричали, перекрыли дорогу, выражали недовольство, что она всех заразит. В результате женщину забрали.

"Она нервничает и уставшая. Она не представляет угрозы. Для дезинфекции не было оснований, но в подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - сказала замдиректора департамента здравоохранения Черновицкой обладминистрации Мария Полищук.

Как ранее сообщало Накануне.RU, украинцы с лайнера Diamond Princess отказались возвращаться на родину, опасаясь своего преследования. Многие украинцы в Италии тоже не хотят возвращаться.