В Черновцах протестовали против проживания в доме жены заболевшего коронавирусом

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР Украина
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В Черновцах протестовали против проживания в доме жены заболевшего коронавирусом

Вечером 3 марта в Черновцах местные жители собрались у подъезда, где проживает заболевший коронавирусом. Они агрессивно требовали, чтобы забрали и ее.

Напомним, вчера подтвердился первый случай заболевания коронавирусом на Украине. Заболевшего госпитализировали, еще 35 человек, контактировавших с ним, помещены на карантин. У его жены никаких признаков заболевания нет. Но местных жителей это не удовлетворило.

Местные СМИ пишут, что люди пришли к подъезду, кричали, перекрыли дорогу, выражали недовольство, что она всех заразит. В результате женщину забрали.

"Она нервничает и уставшая. Она не представляет угрозы. Для дезинфекции не было оснований, но в подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - сказала замдиректора департамента здравоохранения Черновицкой обладминистрации Мария Полищук.

Как ранее сообщало Накануне.RU, украинцы с лайнера Diamond Princess отказались возвращаться на родину, опасаясь своего преследования. Многие украинцы в Италии тоже не хотят возвращаться.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Черновцах протестовали против проживания в доме жены заболевшего коронавирусом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.03.2020 15:15 Мск В Черновцах отправили на карантин 35 человек, с которыми контактировал заболевший коронавирусом
Ранее 03.03.2020 13:08 Мск На Украине первое заболевание коронавирусом - подхватили в Европе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети