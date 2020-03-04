В Югре малый бизнес допустят к поставке комплектующих для нефтяных компаний

На бизнес-форуме "Большой открытый диалог" прошла дискуссия "Развитие предпринимательского климата в России: лучшие практики регионов". Участники обсудили развитие экономики регионов страны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Разговор шёл о создании комфортных условий для развития бизнеса, о влиянии тех или иных факторов на развитие уже начавшихся проектов. Говорили, например, о тактическом урбанизме.

"Пример из Тюмени - озеро Алебашево. Бизнес взял его в аренду. Год мы размышляли, что там можно было сделать. 12 тыс. горожан сформировали запрос, что там должно быть. Совокупная сумма инвестиций - 1,2 млрд руб. Это - тот пример, как бизнес должен разговаривать с жителями. Кроме того, к парку присоединились девелоперы, которые строят жильё недалеко от парка. Проблема государства - низкая скорость принятия решений", - сказала руководитель центра городских практик Агентства стратегических инициатив (АСИ) Татьяна Журавлёва.

Заместитель губернатора Югры Николай Милькис рассказал, что по плотности населения округ занимает 68 место в России, и предпринимателем называется каждый 27-й.

"Число занятых в малом и среднем предпринимательстве - 201 тыс. человек. У нас в технопарке "Акселератор Е2-Е4" запущен проект по наладке поставок комплектующих нефтяным компаниям. 2-3 апреля у нас будет бизнес-мероприятие, где мы выберем представителей малого бизнеса, которые займутся такой работой. 25-26 июня у нас пройдёт форум о социальном предпринимательстве", - сказал Милькис.

Говоря о социальном предпринимательстве, он отметил, что в округе работает специальная программа.

"50 видов услуг отдано в негосударственный сектор", - уточнил замгубернатора.

По словам начальника управления инвестиционного развития министерства экономического развития и инвестиций Пермского края Надежды Турусовой, в регионе снизилось количество наказаний и штрафов для бизнеса, однако выросло число предупреждений.

"Бизнес испытывает существенное давление со стороны органов контроля. Край входит в топ-12 регионов, где велико внимание таких органов. По итогам 2019 г. количество внеплановых проверок снизилось на 2 %, плановых - на 15 %", - сказала Турусова.

Бизнес может проверить свою работу, скачав необходимые показатели с сайтов контрольных органов.

"В крае ищут избыточные требования к бизнесу. Анализируют законы, чтобы эти требования убрать", - сказала Турусова.