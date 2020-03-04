"Слова про угрозы со стороны цыган - ложь!" - родные Васильева рассказали свою версию случившегося

Сегодня начался суд над цыганом Виктором Васильевым. 17-летний парень (ныне совершеннолетний) сбил девушку в Екатеринбурге и нанес ей тяжкий вред здоровью. Журналист Накануне.RU пообщался с матерью подсудимого Нелей Васильевой. Она рассказала о своем видении ЧП и событиях того дня.

- Неля, пострадавшая хореограф утверждает, что ей угрожали со стороны вашего цыганского табора...

- Никаких угроз не было девушке со стороны наших цыган. Мы ей сказали: "Хорошо, что ты живая осталась". А она посчитала это угрозой. Это разве угроза? Мы обрадовались тому, что все это так обошлось хотя бы. Могло быть и хуже. Эта Ирина много преувеличивает.

- Как вел себя ваш сын после происшествия?

- Мой сын не сбегал с места инцидента. Он вызвал "скорую помощь" и первую помощь оказывал ей. Вместе с мужчиной, который стал ей помогать. У моего сына не было денег на телефоне и он остановил проезжавшую машину для того, чтобы вызвать "скорую помощь".

- Говорят, что ваш сын хотел угнать машину...

- Нет, этого не было. Просто мой сын немного хотел отогнать машину. Потом приехал за машиной эвакуатор и в этот же вечер мы забрали ее.

- На ваш взгляд, сумма, которую просит девушка для компенсации, адекватная?

- Сначала она запросила 392 тыс. руб. Через полтора месяца она уже просила 210 тыс. руб., потому что третьей операции не будет. Затем мы согласились. Я инвалид первой группы, и договорилась с ней деньги на лечение выплачивать в рассрочку. Однако затем эта девушка запросила 500 тыс. И мы уже не смогли собрать эту сумму.

- Вы оказывали помощь девушке?

- Да, к ней в больницу приезжали. Говорили, что можем отвезти ее куда надо.

- После произошедшего что было?

- Мы подбежали к месту происшествия. Я кричала. У меня даже сахар в крови повысился. Мой сын сильно испугался и даже плакал.

Напомним, в апреле 2019 года в микрорайоне Вторчермет белая "Лада Приора" выскочила на тротуар и буквально впечатала девушку-хореографа Ирину Сайко в стену частного дома. 17-летний водитель пытался бежать, но был пойман местными жителями. Пострадавшая получила открытый перелом ноги и перенесла несколько операций. С ее слов, родные подозреваемого приезжали в больницу и угрожали.