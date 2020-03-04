14 Сентября 2020
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Медицинская маска на модном показе в Париже. (2020) | Фото: instagram.com/mashavoguerussia

Правительство ввело запрет на вывоз из России медицинских масок и защитных костюмов

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны медицинских масок и респираторов. Исключение составят партии, предназначенные для оказания международной гуманитарной помощи, говорится в постановлении от 2 марта, опубликованном на сайте кабинета министров. Под запрет не попадет вывоз масок физическими лицами для личного использования.  

Пока запрет действует до 1 июня 2020 года.

В перечень запрещенных к вывозу товаров попали одноразовые костюмы химзащиты, противочумные костюмы, все виды медицинских масок и респираторов, бинты, вата, марля, различные виды медицинских перчаток, хирургические халаты, различное дыхательное оборудование.

Между тем, накануне правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому в случае эпидемий и чрезвычайных ситуаций в России можно будет производить лекарства без разрешения обладателя патента. Поставлять такие лекарства можно будет только в другие страны, где испытывают проблемы с обеспечением препаратами в сложных условиях.

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Правительство ввело запрет на вывоз из России медицинских масок и защитных костюмов

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Теги: медицинская маска, коронавирус, запрет, вывоз, поставки



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