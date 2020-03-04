14 Сентября 2020
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москва аэропорт шереметьево-1 (2008) | Фото: Накануне.ru

Московские чиновники заявляют, что дежурства врачей в аэропортах не скажутся на работе больниц

Сообщения о нехватке персонала в НИИ имени Склифосовского, якобы возникшей в связи с повышенной нагрузкой на врачей из-за коронавируса, не соответствуют действительности. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Ранее СМИ сообщали, что из-за перевода врачей из НИИ в аэропорты в клинике пришлось закрыть несколько отделений, а пациентов стали переводить в другие больницы из-за нехватки персонала.

В ведомстве подтвердили, что во всех аэропортах Москвы и области в связи с ситуацией с коронавирусом действительно работают мобильные бригады, состоящие из врачей различных медицинских организаций, в том числе и из НИИ им. Склифосовского.

В пресс-службе отметили, что направление врачей на дежурство в аэропорты никак не влияет на качество оказания медицинской помощи в городских больницах. Пациенты получают соответствующую помощь от медиков в полном объеме, их выписка также проходит в стандартном порядке, заверили в депздраве.

Ранее сообщалось, что компания по борьбе с киберугрозами Group-IB собирается заняться расследованием вбросом фейковых новостей о масштабном заражении москвичей коронавирусом. Голосовые сообщения распространяются через ботов в ВК, а также разгоняются вбросами в различные группы в мессенджерах. В компании заявили, что вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в сети, форумы мам.

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Московские чиновники заявляют, что дежурства врачей в аэропортах не скажутся на работе больниц

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Теги: врачи, аэропорты, коронавирус, нии имени склифосовского



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