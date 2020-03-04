"Я не юрист": осужденный за клевету на уральского полпреда "гусар-пиарщик" не понял собственный приговор

Екатеринбургский пиарщик и общественный деятель Ярослав Ширшиков, которого накануне осудили за призывы к совершению массовых беспорядков и клевету на полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, перепутал собственный приговор.

Напомним, Ширшиков, который, среди прочего, является основателем движения за возрождение гусарства, подписал свое обращение к главе государства в соцсетях как "президент Уральской республики, ротмистр", а Владимира Путина в тексте называл "коллегой". По версии защиты, обращение к Путину, как и слова о Цуканове в нем, были шуткой, а не клеветой.

Что касается публикации, в которой обнаружили призывы к массовым беспорядкам, она была посвящена прошлогодним майским протестам в сквере против храма. После вынесения приговора пиарщик заявил, что суд дал ему год и шесть месяцев лишения свободы условно.

Однако сегодня он признал, что вердикт на самом деле был другим.

"Вчера, когда давал комментарии о своем приговоре, не понимал разницы между ограничением свободы и условным сроком! Прошу прощения у всех, кого невольно ввел в заблуждение. Я не юрист и думал, что это одно и то же", - рассказал сегодня "уральский гусар" в своем Facebook.

Ширшиков уточнил, что ему назначено полтора года ограничения свободы: нужно находиться дома с 22 до 6 часов утра, отмечаться раз в неделю и не ходить на массовые мероприятия. Он пообещал опубликовать полный текст приговора, когда получит его на руки.

Напомним, вчера в суде ждали и Николая Цуканова. Однако уральский полпред не смог присутствовать на заседании.