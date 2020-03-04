"Потерял обоих родителей". Облсуд смягчил приговор бывшему мэру Миасса

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область Уральский ФО
глава Миасса Геннадий Васьков (2017) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Потерял обоих родителей". Облсуд смягчил приговор бывшему мэру Миасса

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему главе Миасса Геннадию Васькову, осужденному в ноябре прошлого года к 3,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Суд определил приговор изменить. Он исключил из наказания назначение дополнительного штрафа в 1 млн руб., изменил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое и назначил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также постановил зачесть в срок наказания домашний арест из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день в колонии.

Приговор обжаловали прокуратура, осуждённый и его защитники.

Гособвинитель считает приговор чрезмерно мягким. В апелляционной жалобе она просила приговор изменить и назначить более строгое наказание в виде 5 лет в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн и лишением права занимать должности на госсслужбе на 6 лет. Доводы жалоб защитников прокурор просила не удовлетворять.

Адвокаты в ходе судебного заседания просили переквалифицировать действия Васькова с покушения на получение взятки на приготовление. Также указывали на то, что домашний арест был засчитан неправильно при назначении срока лишения свободы. Они напомнили, что экс-глава заключил досудебное соглашение, которое полностью выполнил.

"Суд недостаточно учел все смягчающие обстоятельства дела при вынесении приговора", - заявил адвокат.

Геннадий Васьков, Челябинск, суд(2018)|Фото:Накануне.RU

В связи с этим защитники просили о назначении наказания, не связанного с изоляцией от общества.

Сам Васьков в ходе выступления отметил, что за весь период трудовой деятельности не понес ни одного дисциплинарного взыскания.

"Если говорить о строгости наказания, я хочу сказать, что самое существенное наказание я уже понес, я за этот период потерял своих родителей. Я заключил досудебное соглашение, которое полностью исполнил. Прошу суд учесть все изложенное и рассмотреть возможность вынесения наказания без заключения под стражу. Я осознал вину в содеянном. Самое большое наказание я понес в виде утраты своих родителей и утраты своей карьеры", - подчеркнул он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Васьков признан виновным в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки. Напомним, по версии следствия, в 2017 году Васьков дал незаконное указание о заключении муниципального контракта о приобретении в собственность муниципалитета нежилого здания для размещения детского сада на 50 мест общей площадью 318 кв.м по явно завышенной стоимости, которое не могло быть использовано в соответствии с целевым назначением. Здание было куплено за 24 млн 100 тыс. руб. При этом, согласно отчету оценщика, рыночная стоимость помещения на 18 декабря 2017 г. составляет 10 млн 245 тыс. руб. В результате бюджету Миасского городского округа был причинен материальный ущерб в размере 13 млн 885 тыс. руб. За совершение указанных незаконных действий он вел переговоры о передаче ему взятки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Потерял обоих родителей". Облсуд смягчил приговор бывшему мэру Миасса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Геннадий Васьков, дело Васькова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.07.2020 08:09 Мск В Миассе осудили предпринимателя и оценщика по делу о мошенничестве при продаже детсада

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.12.2019 08:52 Мск Прокуратура обжалует приговор экс-главе Миасса
Ранее 29.11.2019 16:17 Мск Экс-мэр Миасса Васьков отправится на несколько лет в колонию строгого режима
Ранее 29.11.2019 10:12 Мск Прокурор запросил для экс-главы Миасса Васькова 5 лет колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей
Ранее 08.10.2019 16:28 Мск Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на экс-главу Миасса Геннадия Васькова

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети