"Потерял обоих родителей". Облсуд смягчил приговор бывшему мэру Миасса

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему главе Миасса Геннадию Васькову, осужденному в ноябре прошлого года к 3,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Суд определил приговор изменить. Он исключил из наказания назначение дополнительного штрафа в 1 млн руб., изменил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое и назначил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также постановил зачесть в срок наказания домашний арест из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день в колонии.

Приговор обжаловали прокуратура, осуждённый и его защитники.

Гособвинитель считает приговор чрезмерно мягким. В апелляционной жалобе она просила приговор изменить и назначить более строгое наказание в виде 5 лет в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн и лишением права занимать должности на госсслужбе на 6 лет. Доводы жалоб защитников прокурор просила не удовлетворять.

Адвокаты в ходе судебного заседания просили переквалифицировать действия Васькова с покушения на получение взятки на приготовление. Также указывали на то, что домашний арест был засчитан неправильно при назначении срока лишения свободы. Они напомнили, что экс-глава заключил досудебное соглашение, которое полностью выполнил.

"Суд недостаточно учел все смягчающие обстоятельства дела при вынесении приговора", - заявил адвокат.

В связи с этим защитники просили о назначении наказания, не связанного с изоляцией от общества.

Сам Васьков в ходе выступления отметил, что за весь период трудовой деятельности не понес ни одного дисциплинарного взыскания.

"Если говорить о строгости наказания, я хочу сказать, что самое существенное наказание я уже понес, я за этот период потерял своих родителей. Я заключил досудебное соглашение, которое полностью исполнил. Прошу суд учесть все изложенное и рассмотреть возможность вынесения наказания без заключения под стражу. Я осознал вину в содеянном. Самое большое наказание я понес в виде утраты своих родителей и утраты своей карьеры", - подчеркнул он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Васьков признан виновным в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки. Напомним, по версии следствия, в 2017 году Васьков дал незаконное указание о заключении муниципального контракта о приобретении в собственность муниципалитета нежилого здания для размещения детского сада на 50 мест общей площадью 318 кв.м по явно завышенной стоимости, которое не могло быть использовано в соответствии с целевым назначением. Здание было куплено за 24 млн 100 тыс. руб. При этом, согласно отчету оценщика, рыночная стоимость помещения на 18 декабря 2017 г. составляет 10 млн 245 тыс. руб. В результате бюджету Миасского городского округа был причинен материальный ущерб в размере 13 млн 885 тыс. руб. За совершение указанных незаконных действий он вел переговоры о передаче ему взятки.