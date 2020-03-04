На Южном Урале осуждены сектантки из запрещенной "Ата-Жолы", которой приписывали убийство ребенка в Екатеринбурге

На Южном Урале осуждены участники запрещенной религиозной секты "Ата-Жолы", последователям которой, в числе прочего, приписывают убийство ребенка в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области, дело рассматривал суд города Коркино. На скамье подсудимых оказались три женщины, обвиняемые по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Одну из них также обвинили в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Женщины считаются руководителями и активными адептами челябинской ячейки запрещенной организации.

Секта "Ата-Жолы" (также известная как "Орда", "Путь предков"), запрещена в судебном порядке в 2009 году в Республике Казахстан, а в 2014 году решением Челябинского областного суда – на территории Челябинской области, как наносящая вред здоровью своих участников. В результате деятельности южноуральской ячейки пострадала 43-летняя женщина, получив серьезное психическое расстройство.

Женщин-сектанток приговорили к лишению свободы от 2 лет до 2 лет 2 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, адептам этой же секты приписывалось убийство ребенка в Екатеринбурге. "Есть довольно гнусная секта под названием "Ата Жолы", она возникла в Казахстане и переводится как "путь предков", еще одно ее название — "Орда". Она практиковала удары плеткой своих адептов, это у них называется "камчевание", - рассказывал Накануне.RU бывший глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.