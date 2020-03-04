В Тюмени депутаты выступили с предложениями ужесточить законодательство об абортах

Депутат Тюменской областной думы от "Единой России" Владимир Ермолаев на заседании комитета по социальной политике, которое состоялось в регионе 3 марта, предложил ужесточить законодательство об абортах, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, народный избранник потребовал, чтобы аборт без согласия отца ребенка был запрещен. Другой "единоросс" Евгений Макаренко предложил ввести уголовную ответственность за склонение к аборту, а коммунист Юрий Юхневич высказался за вывод аборта из системы обязательного медицинского страхования.

Против идей парламентариев высказалась замгубернатора и директор департамента соцразвития Ольга Кузнечевских. По ее мнению, запреты могут привести к криминализации, а девушка сама, если ей надо, найдет методы, чтобы сделать аборт, что влечет риски для здоровья женщины.

"Все, что касается бесед с отцами детей, то социально- ориентированные некоммерческие организации сегодня практикуют совместное проведение встреч вместе с папами. Но это все равно решение женщины", — прокомментировала Кузнечевских.