В Минобороне РФ заявили о слиянии постов Турции и позиций террористов в Идлибе

Итогом сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявили в Минобороны РФ.

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, сирийской армии удалось оттеснить террористов группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на безопасную дистанцию от Алеппо. Эта ситуация стала "очередным моментом истины", добавил он.

Представитель Минобороны напомнил, что обязательство Турции по вытеснению террористов из Идлиба было прописано в сочинских соглашениях, подписанных в 2018 году, передает Regnum.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в конце февраля сирийская сторона без поддержки ВКС России наносила удары по позициям боевиков.

В ведомстве отметили, что в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, "находившиеся в боевых порядках террористических формирований". В Минобороны РФ подчеркнули, что турецкая сторона не уведомляла российскую, что в этом районе будут находиться турецкие военные формирования.