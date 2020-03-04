14 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Наледь, крыша, падение, Комсомольский проспект 47, Пермь (2020) | Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Жителей тюменской сталинки оказались забаррикадированы в доме из-за глыбы льда

В Тюмени жители многоквартирного дома на ул. Орджоникидзе, 3 могли пострадать от халатности коммунальных служб. Сегодня в 00.17 в МЧС Тюменской области поступил звонок от обеспокоенных граждан, сообщивших о падении огромной глыбы льда на козырек подъезда. Навесная деревянная конструкция сталинки просто не выдержала и вход в подъезд оказался завален обломками козырька, перекрыв вход в дом. По словам очевидцев, всего за секунду до этого несколько жильцов только зашли в подъезд.

Как сообщили Накануне.RU начальник управления Тюменской областной службы экстренного реагирования Виктор Харчевников, в происшествии никто не пострадал (люди вовремя успели забежать в дом). На место выехал дежурный отряд из пяти человек. Все работы заняли около получаса.

Накануне.RU просит своих читателей быть предельно осторожными. Резкое потепление может стать причиной схода снега и наледи с крыш и кровли зданий.

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Жителей тюменской сталинки оказались забаррикадированы в доме из-за глыбы льда

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Теги: Сталинка, глыба льда, ТОСЭР



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Ранее 11.03.2020 14:16 Мск В прокуратуре Тюмени разобрались, кто в ответе за глыбу льда, разрушившую козырек сталинки

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