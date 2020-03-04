В Перми полицейские проводят проверку сообщения о бомбе в самолете "S7"

Уральское управление на транспорте МВД России проводит проверку по факту сообщения о бомбе на самолёте Airbus A-320 авиакомпании "S7" рейса Новосибирск - Москва. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако решение о возбуждении уголовного дела будут принимать либо в Москве, либо в Новосибирске.

"В пермском подразделении материал зарегистрирован, проводится проверка. Но, скорее всего, согласно УПК, материал будет рассматриваться по месту совершения. Решение будет приниматься по установлению места совершения преступления", - прокомментировали в Уральском управлении на транспорте МВД России.

Напомним, 3 марта пассажирский лайнер подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение. Экстренные службы аэропорта были переведены в режим повышенной готовности. После успешной посадки пассажиры и члены экипажа были доставлены в аэровокзал аэропорта Перми. Всего на борту находились 114 пассажиров и шесть членов экипажа. В связи с задержкой рейса они были обеспечены питанием. За несколько часов лайнер, пассажиры и их багаж были осмотрены специалистами. Опасных устройств обнаружено не было. В 17.20 самолёт вылетел из Перми.