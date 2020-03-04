"Я не скрывался, а оказывал помощь!": цыган, сбивший девушку-хореографа в Екатеринбурге, признал вину

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга сегодня началось рассмотрение дела 18-летнего цыгана Виктора Васильева, который, будучи несовершеннолетним, сбил девушку на Вторчермете.

Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года в микрорайоне Вторчермет белая "Лада Приора" выскочила на тротуар и буквально впечатала девушку-хореографа Ирину Сайко в стену частного дома. 17-летний водитель пытался бежать, но был пойман местными жителями. Пострадавшая получила открытый перелом ноги и перенесла несколько операций. Родные подозреваемого приезжали в больницу к пострадавшей и угрожали.

Как передает корреспондент Накануне.RU из здания суда, стартовавший сегодня процесс проходит в закрытом режиме. До заседания Виктор Васильев признал свою вину, отвечая на вопросы журналистов.

"Я признаю вину. Да, я виноват. Не отказываюсь. Меня занесло, были покрышки такие на автомобиле. Затем машина откатилась на пострадавшего. Скользко было. Помог перевязывать, кстати, девушку. Не скрылся с места происшествия", - рассказал обвиняемый.

В суде, в настоящий момент, идет допрос свидетелей.