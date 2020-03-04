Россиянам, которые собирались поехать в Италию, продлят шенгенские визы

Россиянам, чьи поездки в Италию сорвались из-за вспышки коронавируса COVID-19, могут продлить действие шенгенских виз. Получившие визы граждане РФ смогут бесплатно переоформить действительные в период весны документы на годовые, для этого им нужно обратиться в визовый центр с документами, подтверждающими перенос поездки, пишут "Известия" со ссылкой на посла Италии в России Паскуале Терраччано.

Говоря о торгово-экономических связях между странами, Терраччано заявил, что они показали свою устойчивость за последние годы, а коронавирус не сможет повлиять на благоприятный период, в котором находятся российско-итальянские отношения.

Посол посоветовал россиянам, желающих посетить Итальянскую Республику, проверять сведения о положении регионов и о развитии чрезвычайных ситуаций на портале департамента гражданской защиты.