14 Сентября 2020
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Общество В России За рубежом
виза (2012) | Фото:turbooks.ru

Россиянам, которые собирались поехать в Италию, продлят шенгенские визы

Россиянам, чьи поездки в Италию сорвались из-за вспышки коронавируса COVID-19, могут продлить действие шенгенских виз. Получившие визы граждане РФ смогут бесплатно переоформить действительные в период весны документы на годовые, для этого им нужно обратиться в визовый центр с документами, подтверждающими перенос поездки, пишут "Известия" со ссылкой на посла Италии в России Паскуале Терраччано.

Говоря о торгово-экономических связях между странами, Терраччано заявил, что они показали свою устойчивость за последние годы, а коронавирус не сможет повлиять на благоприятный период, в котором находятся российско-итальянские отношения.

Посол посоветовал россиянам, желающих посетить Итальянскую Республику, проверять сведения о положении регионов и о развитии чрезвычайных ситуаций на портале департамента гражданской защиты.

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Россиянам, которые собирались поехать в Италию, продлят шенгенские визы

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Теги: россияне, шенгенская виза, италия, перенос поездки, коронавирус, covid-19



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