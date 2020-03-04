Черчесов оценил соперников сборной России по Лиге наций. Но как их обыгрывать, пока не знает

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мыслями о жеребьевке Лиги наций УЕФА сезона 2020/21.

Напомним, российская команда попала в третью группу Лиги В - вместе с Сербией, Турцией и Венгрией.

Как заявил Черчесов, комментируя итоги жеребьевки, с турками в последнее время Россия играла достаточно часто, в том числе в рамках предыдущего розыгрыша Лиги наций.

"С Венгрией встречались в ходе подготовки к Кубку Конфедераций-2017, кстати, венгры тоже немного изменили свою игру. А что касается сборной Сербии, то мы проведем с ней контрольный матч 6 июня в Москве, в преддверии старта Евро-2020", - приводит слова тренера официальный сайт Российского футбольного союза.

Также Черчесов отметил, что сейчас команда настроена исключительно на предстоящий чемпионат Европы, а уже после него сконцентрируется на Лиге наций.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Станислав Черчесов определился с планом подготовки сборной России к Евро-2020.