14 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
А321, пассажиры, главный пассажир, ребенок (2015) | Фото:http://vk.com/aviakatastrofa2015

Египет отказался признать терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски российских семей, которые потеряли близких в авиакатастрофе осенью 2015 года в Египте.

При этом крушение самолета А321 "Когалымавиа" до сих пор считается не терактом, а аварией, пишет "Коммерсантъ". Кроме того, жертвы продолжают считаться неустановленными.

Ранее 30 семей погибших россиян подали иск к Шерифу Исмаилу, занимавшему на момент крушения А321 пост премьера Египта, и трем его подчиненным - главам МВД, минфина и авиации.

Суд отклонил претензии к чиновникам, из-за халатности которых, как считают заявители, террористы пронесли бомбу на борт российского лайнера.

Ранее сообщалось, что Египет опасается массовых исков со стороны родственников погибших в авиакатастрофе, поэтому и не признает происшествие терактом.

Напомним, самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", летевший из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли.

Впоследствии ФСБ признала случившееся терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по соответствующей ст. 205 Уголовного кодекса РФ. В СКР и ФСБ России при этом уже говорят о проверке на причастность к преступлению конкретных террористов.

В прошлом году Датское радио сообщило о причастности датского террориста Базила Хассана к теракту. Как заявил обвиняемый Халед Хаят, являющийся членом группировки "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Хассан активно участвовал в организации теракта. Также Хаят назвал и другого пособника - своего брата Терека, передает Regnum.

Другое датское СМИ Politiken сообщало, что Базила Хассана уже разыскивают в Дании за покупку дронов для ИГИЛ (он якобы специализируется на терактах с дронами) и покушение на убийство журналиста и писателя Ларса Хедегаарда. По данным DR, в 2014 году Хассана арестовали в Турции, но позже обменяли на пленника ИГИЛ и отпустили на территорию террористической организации.

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Египет отказался признать терактом крушение А321 над Синаем

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Теги: египет, А321, синай, теракт, самолет



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