Торговлю алкоголем в "наливайках" в многоэтажках могут ограничить по времени

В Госдуме готовят законопроект, который будет ограничивать торговлю алкоголем в заведениях общепита, находящихся в жилых многоквартирных домах, пишут "Ведомости". По данным издания, сейчас документ проходит экспертизу в администрации президента.

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там. Одновременно уже на федеральном уровне будет установлена минимальная площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме – не менее 20 кв. м. Но региональные власти будут вправе увеличить нижний предел на местном уровне.

Законопроект направлен на борьбу с так называемыми "наливайками" – небольшими барами на первых этажах жилых домов, торгующих алкоголем по ночам. На шум от посетителей таких баров жалуются жители домов, говорит куратор законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Логично увязывать эти ограничения со временем торговли в розничных магазинах – на федеральном уровне с 23 до 8 часов с возможностью ужесточения в регионе, говорит депутат.