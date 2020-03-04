Пропавшего в феврале екатеринбургского школьника нашли на станции метро

В Екатеринбурге нашелся пропавший школьник. С ним все в порядке.

Напомним, разыскивался 15-летний Максим С. Подросток пропал 27 февраля в микрорайоне Уралмаш и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, сегодня около 6 часов утра полицейские на метрополитене заметили парня на станции "Площадь 1905 года". Его немедленно доставили в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №15.

В настоящее время инспекторы ПДН опрашивают школьника и выясняют, где он был все это время.

Напомним, также на этой неделе нашелся пропавший на Эльмаше 9-летний Владислав П.