Обновленную Конституцию напечатают уже через полторы недели после принятия поправок

Обновленный вариант Конституции в случае принятия поправок будет напечатан уже через полторы недели после объявления результатов всероссийского голосования. Сначала документ выйдет в составе собрания законодательства РФ, а позже – отдельным изданием, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора издательства "Юридическая литература" Наталью Лунякину.

Предположительно, Госдума рассмотрит поправки во втором и третьем чтении 10-11 марта, на следующей же неделе Совет Федерации может собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект. Голосование по нему будет проводиться 22 апреля.