Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает издание Telegraаf.

Газета пишет, что вооруженные силы Нидерландов разработали план по переброске 1000 голландских и 1000 австралийских военных на место крушения рейса MH17.

Операция должна была выполняться в согласии с украинскими властями. Перед военными ставилась задача взять под контроль место авиакатастрофы, чтобы обеспечить возвращение останков погибших и сделать место доступным для экспертизы.

Миссия была отменена в самый последний момент, после того, как ополченцы сами передали тела погибших, передает Regnum.

В начале февраля национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении Boeing. Они вызваны для следственных действий.

Ранее на пресс-конференции Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT) было объявлено, что к катастрофе могут быть причастны четыре человека: бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), на момент катастрофы глава ГРУ ДНР Сергей "Хмурый" Дубинский и его подчиненный Олег Пулатов (позывные "Гюрза" и "Халиф"), а также гражданин Украины Леонид Карченко.

Суд по делу MH17 начинается 9 марта. Российские власти отказываются выдать граждан РФ, оказавших в списке подозреваемых, Нидерландам.