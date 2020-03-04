14 Сентября 2020
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Смертность от коронавируса COVID-19 выше, чем от сезонного гриппа - ВОЗ

Смертность от коронавируса COVID-19 все же превосходит смертность от обычного сезонного гриппа, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции.

"По всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев COVID-19 привело к летальному исходу. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает меньше чем 1% инфицированных", — отметил он.

Гебрейесус также назвал и другие различия между коронавирусной инфекцией и гриппом. Например, если носители вируса гриппа без симптомов представляют наибольшую опасность для здоровых людей, то в случае с коронавирусом это не так, передает РБК.

В последнее время набирает популярность версия о том, что опасность коронавируса может быть преувеличена, мол, от гриппа ежегодно умирает гораздо больше людей, хотя вакцины от многих его видов тоже нет.

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Смертность от коронавируса COVID-19 выше, чем от сезонного гриппа - ВОЗ

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Теги: смертность, коронавирус, covid-19, сезонный грипп, воз



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