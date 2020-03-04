Товары с AliExpress могут задерживаться из-за коронавируса

Товары, приобретенные в интернет-магазине AliExpress, могут отправляться с задержкой.

Это объясняется тем, что в Китае у многих производителей были продлены каникулы по случаю китайского Нового года. По этой причине ряд заказов, которые были размещены на AliExpress 20 января или позднее, могут быть обработаны и отправлены с задержкой. Кроме того, после вспышки коронавируса большинство китайских компаний и курьерских служб не работали до 10 февраля из-за продления новогодних каникул из-за вируса, сообщает ТАСС.

Напомним, пресс-служба "AliExpress Россия" сообщила, что доставляемые ей посылки из Китая не могут быть источниками заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что почта Китая вводит двойную дезинфекцию отправляемых из города Ухань посылок. Как сообщает "Пэнпай синьвэнь", они будут обрабатываться соответственно на пунктах приема и выдачи.