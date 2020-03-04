В МОК признали подписи Родченкова поддельными

Международный олимпийский комитет признал, что подписи под письменными показаниями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова не являются настоящими.

Представители комитета согласились с претензией адвоката российских биатлонисток Алексея Панича. Спортивный арбитражный суд потребовал от МОК объяснений по данному вопросу 2 марта, сообщает ТАСС.

Ранее правозащитник заявил, что подписи бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были подделаны на 7 из 9 документах.

Панич отметил, что "Родченков не подписывал ни одного из тех аффидевитов, которые были представлены".

Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление защиты биатлонисток из России о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК). Речь идёт об апелляции спортсменок Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Девушки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Олимпийских играх в Сочи 2014 года были аннулированы.

В ходе слушаний в CAS Алексей Панич обратил внимание на наличие в предоставленных МОК показаниях свидетеля поддельных подписей. Отметим, что документы с подписями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.

Напомним, исполком WADA 10 декабря на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил. Запрет может коснуться и права проведения Екатеринбургом Универсиады в 2023 году.

Санкции предусматривают запрет на четыре года для российских спортсменов выступать под российским флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Помимо этого, представители РФ не могут состоять в руководстве спортивных федераций и организаций.