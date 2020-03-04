Российский доктор увидел пользу от коронавируса

Главный врач ГКБ №71 Москвы Александр Мясников увидел отсутствие угрозы человечеству со стороны смертельного коронавируса.

По его мнению, единственной причиной панических настроений в мире из-за нового коронавируса является повышенное внимание журналистов к вирусу. Доктор смоделировал ситуацию полного отсутствия информации о коронавирусе в мире и сделал вывод, согласно которому, человечество "просто не заметило бы" новой болезни.

Врач обосновал свой вывод на крайне небольшом числе зараженных и ничтожно малом количестве умерших. "Сейчас потеплеет, и все сойдет на нет. Останется иммунитет к этому типу вируса. И будем ждать другой", - отметил Мясников, сообщает "Экономика сегодня".

Тем временем, Роспотребнадзор рекомендует россиянам, вернувшимся из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, звонить на "горячую линию".

Гражданам нужно будет сообщить информацию о себе, а также о дате и месте поездки за рубеж. Это необходимо для оформления больничных листов без необходимости посещения медучреждений.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, как показал опрос "Левада-центра", около трети россиян боятся заразиться коронавирусом. 33% "определенно" уверены в своей защищенности, а еще 35% опрошенных "скорее не опасаются" нового типа вируса.

Чаще мыть руки стал каждый второй житель России, а реже выходить из дома и встречаться с другими людьми – каждый четвертый россиянин.