14 Сентября 2020
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коллаж, Мишустин под маской Медведева (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Россия пытается присоединиться к ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на свои источники, подобный шаг говорит о намерении главы российского кабмина улучшить отношения с Западом. Речь может идти о возобновлении попыток Москвы присоединиться к организации. Российские власти заявили о приостановке всяческой активности в этом вопросе в 2014 году.

В пресс-службе правительства заявили, что рассматривают возможность сотрудничества с ОЭСР, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что поручение российского премьера выглядит как долгосрочный план по возобновлению сотрудничества с западными институтами.

Как сообщалось ранее, Мишустин равноудален от политических и бизнес-группировок, хорошо понимает ситуацию в разных отраслях, тесно работал с силовиками, умеет решать конкретные задачи, а также налаживать отношения, характеризует его чиновник администрации президента, у него есть авторитет на международных площадках, в том числе ОЭСР.

ОЭСР - международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. По данным на 2011 год, в странах ОЭСР проживало целых 18 % населения мира.

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СМИ: Россия пытается присоединиться к ОЭСР

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Теги: ОЭСР, Мишустин



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