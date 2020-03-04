Бузовой доверили вести премию "Муз-ТВ"

Певица и телеведущая Ольга Бузова впервые будет вести премию "МУЗ-ТВ".

Компанию ей составят Ксения Собчак и Максим Галкин. Второй год подряд ведущим премии станет Александр Ревва.

Бузова сообщила, что хочет сделать акцент на музыке, на творчестве новых исполнителей, и любви, сообщает "Газета.ру".

Премия канала пройдет 5 июня в Москве.

Как сообщалось ранее, Бузова купила себе квартиру в Москве стоимостью 120 млн руб. Об этом пишет Super. Недвижимость певица приобрела в доме, где недавно закончилась стройка. Пока переезжать не собирается – в квартире еще необходимо сделать ремонт. Предположительно, дом находится в одном из престижных районов Москвы – 200 кв. метров в районе Мосфильмовской улицы.