В Самаре после взрыва в жилом доме обрушилась стена

В одном из жилых домов Саратова взорвалось газовое оборудование.

По предварительным данным спасателей, под завалами находится женщина и мужчина. В результате происшествия пострадали семь человек, среди которых есть дети.

Взрыв произошел в многоквартирном двухэтажном доме по улице Арцыбушевской. В результате этого обрушилась внешняя стена над одной из квартир.

По данным городской администрации, взрыва не было, произошло частичное обрушение стены, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в Кургане мужчина грозился взорвать жилой дом из-за того, что у него в квартире отключили электричество.

Инцидент произошел 2 марта - он сам позвонил в полицию и рассказал об угрозе сотрудникам МВД.

Мужчина жил в доме №134 на улице Коли Мяготина, у него внезапно пропал свет, курганец решил "мстить". На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, жильцов расположенных рядом квартир пришлось эвакуировать.

"В ходе проведения комплекса необходимых первоочередных мероприятий установлено, что опасность для жильцов дома отсутствует", - сообщили Накануне.RU в полиции.