14 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, Конституция (2020) | Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

В Госдуме поддержали поправку к Конституции с упоминанием Бога

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную главой государства поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте.

Данную поправку предлагается добавить в главу 3 основного закона, она станет частью новой статьи 67.1, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, 2 марта президент России Владимир Путин внёс в Госдуму список поправок в Конституцию объёмом 24 страницы: "Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах. Они направлены в комитет по госстроительству и законодательству".

Напомним, режиссёр Никита Михалков в ходе визита в Екатеринбург рассказал Накануне.RU, что одобряет внесение в Конституцию упоминания о Боге.

"Я думаю, что вообще понятие Бога, есть в гимне упоминание Бога, причем необязательно Христа, это огромная духовная мощь и сила для огромного количества людей в нашей стране. Бог - это единое понятие. И учитывая, что в словах гимна есть упоминание Бога, то и внесение этого понятия в Конституцию было бы справедливо", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

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В Госдуме поддержали поправку к Конституции с упоминанием Бога

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Теги: Госдума, Конституция, Бог



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Ранее 02.03.2020 19:00 Мск Президент внёс в Госдуму список поправок в Конституцию

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