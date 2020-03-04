Подлодку "Князь Владимир" могут передать флоту до 9 мая

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" может быть передан ВМФ России до 9 мая, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Вероятнее всего это случится в апреле. Ранее стало известно, что вся финишная отделка сделана, а испытания закончены, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, АПЛ "Князь Владимир" будет отличаться от первых трех кораблей серии ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") модернизацией, проведенной по следующим направлениям: шумность, маневрирование, удержание на глубине, управление оружием.

Лодка заложена в 2012 году. Сообщалось, что в декабре 2019 года субмарину планируют передать Северному флоту.