14 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России
баллистическая ракета булава подводная лодка юрий долгорукий пуск (2019) | Фото:youtube.com|Министерство обороны России

Подлодку "Князь Владимир" могут передать флоту до 9 мая

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" может быть передан ВМФ России до 9 мая, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Вероятнее всего это случится в апреле. Ранее стало известно, что вся финишная отделка сделана, а испытания закончены, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, АПЛ "Князь Владимир" будет отличаться от первых трех кораблей серии ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") модернизацией, проведенной по следующим направлениям: шумность, маневрирование, удержание на глубине, управление оружием.

Лодка заложена в 2012 году. Сообщалось, что в декабре 2019 года субмарину планируют передать Северному флоту.

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Подлодку "Князь Владимир" могут передать флоту до 9 мая

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Теги: подводный крейсер, Князь Владимир, ВМФ



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