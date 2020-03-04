Депутаты приняли проект о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
пенсия, деньги (2015) | Фото: km.ru

Депутаты приняли проект о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

Госдума приняла во втором чтении проект закона, согласно которому право получения негосударственной пенсии по пенсионным договорам в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины с 60 лет.
Читайте также:

Сейчас документ предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 60 и 65 лет у женщин и мужчин соответственно, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, благодаря законопроекту, как обещают авторы, люди смогут получать негосударственную пенсию раньше, чем им назначат государственную страховую по старости. Женщины смогут воспользоваться такой возможностью по достижении 55 лет, мужчины - 60 лет. То есть так, как было до повышения возраста назначения государственной пенсии. При этом по желанию сторон, в договоре пенсионного фонда можно прописать иные условия, повышающие возрастную планку для начисления негосударственной пенсии до официального пенсионного возраста.

По словам депутата Дмитрия Скриванова, пенсия от негосударственного пенсионного фонда может стать неплохим подспорьем к зарплате.

"Наша задача - создать правовой механизм, при котором у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных и понятных ему способов уверенно встретить старость", - заявил парламентарий.

Парламентарий от КПРФ Алексей Куринный отметил, что порядок в столь жизненно важной сфере наводится очень долго, и заявил, что репутационный ущерб, связанный с различного рода НПФ, огромный. Он отметил, что когда люди в обязательном порядке формировали свою накопительную часть пенсии, они получили небольшие суммы - 800-850 руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты приняли проект о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госдума, пенсия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети