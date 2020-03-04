Депутаты приняли проект о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

Госдума приняла во втором чтении проект закона, согласно которому право получения негосударственной пенсии по пенсионным договорам в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины с 60 лет.

Сейчас документ предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 60 и 65 лет у женщин и мужчин соответственно, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, благодаря законопроекту, как обещают авторы, люди смогут получать негосударственную пенсию раньше, чем им назначат государственную страховую по старости. Женщины смогут воспользоваться такой возможностью по достижении 55 лет, мужчины - 60 лет. То есть так, как было до повышения возраста назначения государственной пенсии. При этом по желанию сторон, в договоре пенсионного фонда можно прописать иные условия, повышающие возрастную планку для начисления негосударственной пенсии до официального пенсионного возраста.

По словам депутата Дмитрия Скриванова, пенсия от негосударственного пенсионного фонда может стать неплохим подспорьем к зарплате.

"Наша задача - создать правовой механизм, при котором у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных и понятных ему способов уверенно встретить старость", - заявил парламентарий.

Парламентарий от КПРФ Алексей Куринный отметил, что порядок в столь жизненно важной сфере наводится очень долго, и заявил, что репутационный ущерб, связанный с различного рода НПФ, огромный. Он отметил, что когда люди в обязательном порядке формировали свою накопительную часть пенсии, они получили небольшие суммы - 800-850 руб.