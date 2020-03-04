14 Сентября 2020
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Общество В России
пластиковые карты, кредитки, кредитные карточки (2019) | Фото: Накануне.RU

У россиян крадут бонусы со скидочных карт

Количество попыток воспользоваться бонусами россиян в некоторых компаниях увеличилось в разы и достигло в прошлом году нескольких тысяч в месяц.

С проблемой столкнулись транспортные организации, телеком-операторы и крупные розничные сети.

В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки.

Другой вариант, когда мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку. Гражданин даже не будет знать о существовании своего онлайн-профиля и продолжит накапливать баллы, физически прикладывая карту, сообщают "Известия".

Как сообщалось, в России растет количество мошенничеств с банковскими картами граждан. Об этом свидетельствуют данные Центробанка и правоохранительных органов.

ФинЦЕРТ ЦБ РФ опубликовал исследование, согласно котором за 2019 год с карт россиян было украдено более 6,5 млрд руб. Из этой суммы банки смогли возместить пострадавшим только 15%, рассказала эксперт проекта ОНФ "За права заёмщиков" Александра Пожарская на пресс-конференции в НСН.

"ФинЦЕРТ говорит, что уровень социальной инженерии, с помощью которой мошенники обрабатывают граждан, сократился. Но у нас другие данные. В 2019 году только зарегистрированных мошенничеств было 10 тыс. По данным МВД, это на 400% больше, чем в 2018 году. и 60% пострадавших от деятельности таких "социальных инженеров" – люди в возрасте от 60 до 80 лет", - говорит Пожарская.

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У россиян крадут бонусы со скидочных карт

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Теги: карты, мошенники



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