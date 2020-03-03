14 Сентября 2020
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Экономика Курганская область Уральский ФО В России
Владимир Путин, Марат Хуснуллин (2020) | Фото: kremlin.ru

Заместитель Мишустина доложил Путину, что деньги на развитие Курганской области выделены

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил главе государства о планах по развитию Курганской области, информация опубликована на сайте Кремля.
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Хуснуллин отметил, что Курганская область стала первым регионом страны, где уже подписана программа индивидуального социально-экономического развития.

"Занимаемся программой развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития. На сегодняшний день вы поручали рассмотреть их отдельной программой, деньги на это выделены. Посмотрели десять программ. Первую программу уже подписали непосредственно с Курганом. Буквально в течение ближайшего времени подготовим все остальные программы с коллегами из других министерств и их утвердим. То есть ставим задачу в первом квартале этого года отдать регионам дополнительные деньги на развитие", - отметил зампред российского правительства.

Напомним, индивидуальная программа социально-экономического развития Курганской области была подписана главой правительства России 25 февраля. До 2024 года Курганская область получит 5 млрд руб. на развитие, а в случае успешного выполнения всех пунктов программы - после 2024 года еще 5 млрд руб.

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Заместитель Мишустина доложил Путину, что деньги на развитие Курганской области выделены

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Теги: Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Курган, Вадим Шумков, программа развития



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