В Подмосковье баскетбольная установка в спортзале убила курсанта академии МЧС

В городе Пушкино Московской области в академии МЧС произошла трагедия - погиб один из курсантов.

2 марта в спортзале учебного заведения курсанты мыли пол - баскетбольная установка сложилась и придавила 18-летнего учащегося, от полученных травм он скончался, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия, опросили курсантов и командиров, назначена также и судебно-медицинская экспертиза по установлению истинных причин смерти парня.