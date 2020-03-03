В Москве мужчина расправился с собственной женой

В Москве мужчина с ножом напал на собственную супругу.

Инцидент произошел 3 марта в квартире одного из домов на Перекопской улице, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Москве.

Травмы женщины были несовместимы с жизнью и она скончалась. После убийства муж решил свести счеты с жизнью - сейчас он находится в больнице, с ним работают медики.

Следователи работают на месте ЧП, а также выясняются мотивы, побудившие мужчину расправиться с супругой.

Возбуждено уголовное дело.