Муфтий Татарстана - о поправках в Конституцию РФ: "В стране живут и другие коренные народы"

В Татарстане выступили против поправок в Конституцию РФ, которые касаются русского народа. Напомним, в поправках говорится о том, что русский народ является в России государствообразующим.

Как приводит издание "БИЗНЕС Online" слова муфтия республики Камиля Самигуллина, такое изменение повлечет за собой непоправимые последствия.

"Я не вижу положительных перспектив в отражении в преамбуле Конституции понятия "государствообразующий народ“ применительно к одной единственной нации. Русские являются в России самой многочисленным народом и титульной нацией, но в стране живут и другие коренные народы", - отметил Самигуллин.

Напомним, в документе о поправках в Конституцию РФ говорится о закреплении положения русского народа как государствообразующего и русском языке как государственном.