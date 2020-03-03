Подписи Родченкова на семи из девяти документах под показаниями в деле российских биатлонисток были подделаны

Адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что подписи бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были подделаны на 7 из 9 документах, пишет РИА "Новости".

Панич отметил, что "Родченков не подписывал ни одного из тех аффидевитов, которые были представлены".

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление защиты биатлонисток из России о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК). Речь идёт об апелляции спортсменок Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Девушки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Олимпийских играх в Сочи 2014 года были аннулированы.

В ходе слушаний в CAS Алексей Панич обратил внимание на наличие в предоставленных МОК показаниях свидетеля поддельных подписей. Отметим, что документы с подписями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.